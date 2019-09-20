台北市長柯文哲籌組台灣民眾黨引發臉書退讚潮，不過粉專《聲量看政治》19日下午觀察到有大量補讚現象，狂增了7000個讚，懷疑買人頭帳號。宅神朱學恒痛批，綠營打柯除了「精神退讚法」之外，難道沒有別的有戰力的做法了嗎？而且若被退讚16萬，卻只有買幾千個讚，簡直智障到了極點；他並拆穿，只要花兩個林飛帆的薪水，就可以擊垮綠營精神勝利法，為何不會早點做？

粉專《聲量看政治》指出，從8月1日起至19日，柯文哲臉書退粉數突破16萬人，但從19日下午觀察到柯文哲臉書有大量讚數湧入，兩小時暴增逾7000人，並表示短時間要超過1000讚以上，基本上若無一定重要事件影響，「如果小編猜得沒有錯的話，很大可能性是買的」。

朱學恒在臉書發文砲轟，這種別人導給別人粉專演的灌票作法，然後再出口轉外銷做新聞的作法，幾年前就有人用過了，而且如果真覺得買讚有用，那為何不之前被退讚的時候就狂買幾十萬，他隨便查一下，100個讚露天拍賣有人賣160元，16萬個讚也才25萬6000元，柯文哲的網軍會買不起嗎？一萬個讚一萬塊，16萬個只要16萬新台幣，兩個林飛帆的薪水，還可以倒加回去兩萬個讚，這就可以擊垮綠營精神勝利法了，要有多蠢才不會早點做？

此外，朱學恒嗆聲，難道柯文哲的網路操作會厲害到在眾目睽睽之下，浪費錢去買粉絲團沒有用的殭屍帳號讚，然後有台灣粉絲不買，英文帳號不買，硬是要買一看字就知道的阿拉伯粉絲讚？朱學恒奉勸綠營，想打柯文哲麻煩打市政，打他的白爛行為，拿這種粉絲團人數增長與否的爛戲，大可不必！

有網友回應「兩個林飛凡我笑了」、「1450的想法很天真很無邪！」、「買讚可以用悠遊卡嗎？」、「所以高鐵上的那箱錢可以買到阿信的讚數！？」、「蝦皮購物選總統！」、「就是這種事情讓我死都不會投綠的」。

(中時電子報)