爭議不斷的快艇球星里歐納德舅舅丹尼斯羅伯生，這下子又惹事了！《ESPN》權威記者沃納洛斯基20日爆料，在今夏各隊招募里歐納德過程中，羅伯生竟然私下索討超過薪資空間以外的「仲介費」，也就是想利用里歐納德偷偷撈錢。

由於里歐納德父親在2008年1月遭到槍擊過世，自從里歐納德逐漸闖出NBA名號後，羅伯生就以他的舅舅兼商業夥伴角色，扮演里歐納德真正的經紀人，無論是在去年跟馬刺高層鬧不和，或是跳槽暴龍，羅伯生都曾放話引爆爭議。

里歐納德今夏意外跳槽快艇，而非續留衛冕軍暴龍，或加入湖人跟詹姆斯、安東尼戴維斯等人聯手，早就引發不少謠言與揣測，如今沃神爆料羅伯生想在里歐納德交易當中偷偷私下撈錢，其實並不意外，只是不知快艇到底給了多少錢！

不過羅伯生這種利用里歐納德偷偷撈錢的「下流」行為，未來可能難在NBA繼續出現，因為聯盟打算發布嚴禁私下招募球星的新規定，一旦明天投票通過，羅伯生想要再次「犯案」，勢必很有可能被聯盟抓包，但相信他根本沒在怕的。

(中時電子報)