「SUPER STAR體育表演會」21日將於台北小巨蛋登場，演出卡司實力堅強，門票一開放索取即被秒殺。其中，讓龍舟「划」進小巨蛋也是這次的亮點，以往龍舟賽只能夠在傳統節日中被看到，但其實龍舟是項爆發力十足的專業划船運動，本次體表會體育署特別邀請Seeker Dragon Boat Club划船俱樂部共同參與盛會，讓龍舟選手們在小巨蛋的舞臺上大展身手。

龍舟運動在臺灣大多被認為只是端午節時的娛樂活動，但龍舟在國際日趨盛行，在2010年廣州亞運即已被列為正式項目，2018年又再度登上雅加達亞運的舞臺，下屆2022杭州亞運也確定有該項目。林子鈞、鍾佳宏這兩位沈迷於龍舟運動的龍舟人，憑藉著對龍舟的熱愛，在台北碧潭創立了全台第一家以龍舟賽事訓練為主的水上運動公司「Seeker」，將龍舟划向夢想航道的遠方。

被太陽曬得膚色黝黑的「小黑」鍾佳宏是Seeker召集人兼教練，從國小到大學都是輕艇校隊，從大二開始接觸龍舟競技運動，直到出社會後龍舟依然是心中的榮耀，「現役選手參與國際賽是件很榮耀的事情，但都比不上划端午節的熱絡。這次很驚訝能參與體表會，好像每個人都是巨星一樣。」

龍舟以往都在開放水域航行，該如何在陸地上前進呢？鍾佳宏說：「就真的划進小巨蛋，這次會有一艘大龍舟，20位選手、一位鼓手、一位舵手，搭配比賽的技術和燈光效果，大家拭目以待吧。」

Seeker隊來自各行各業，隊員只能在早晨6點鐘訓練，鍾佳宏說道：「從國小到大學，最大的挑戰是突破自我讓自己變強，但到出社會最大挑戰是起床，誰可以叫我起床訓練，這才是最大的挑戰。」，語畢，眾人心有戚戚焉的大笑。

另一名Seeker隊員黃湘妮喜好衝浪與獨木舟，經友人介紹間接認識了龍舟，黃湘妮認為龍舟與眾不同的是「人」，需要借眾人之力才能完成的技巧運動，Seeker隊員就像家人般，「大家都專心在這條船上，一條船一條心，不見得要好的成績，但大家的心都是一心一意的要完成比賽。」回憶收到體表會的邀請，她說：「龍舟是水上運動，現在要進到小巨蛋很訝異，在經過練習後才認知到我們真的要划進小巨蛋，要在舞臺上把龍舟推廣給大家」。

想要目睹龍舟人們的風采，可利用體育表演會晚上7點於年代MUCH台、中視、中視經典台、壹綜合MOD頻道、LINE MUSIC、ETtoday東森新聞雲、麥卡貝網路電視、體育署moe Sports、i運動YT及FB粉絲團等平臺觀看。

(中時電子報)