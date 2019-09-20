921地震20周年前夕，營建署表示，1999年12月31日前領得建造執照的6層樓以上鋼筋混凝土建築物共有3萬6000件，政府已陸續進行結構快篩，目前6層樓以上快篩仍有2萬件未完成，將在明年底全數完成。

營建署表示，在1999年921大地震後，政府大幅修正建築物耐震設計規範等規定，因此之前領得建造執照的建築物可能因其耐震設計標準較低，有耐震能力不足疑慮，針對1999年12月31日前領得建造執照的6層樓以上鋼筋混凝土建築物約3萬6000件進行建造執照、使用執照圖說上建築結構快速篩選，2017年已先行針對12層樓以上建築物進行快篩作業計9253件、2018年辦理9層樓以上建築物結構快篩作業約7500件，餘尚未完成6層樓以上快篩作業之件數約2萬件，預計於明年底前全數完成。

營建署表示，為進一步規範私有供公眾使用建物依規定檢查申報結果屬耐震能力不足的建築物「強制補強」，內政部已研擬完成建築法第77條之1修正草案，已送請立法院審議，內政部將持續與立法院溝通，希望儘速審議通過完成立法。

(中時 )