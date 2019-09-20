本周末預定到日本旅遊的遊客要注意了，第17號颱風塔巴已靠近台灣周邊，將於21日(周六)接近沖繩，22日接近九州，出發前一定要先確認颱風及航班等交通的最新消息。日本氣象廳也呼籲民眾要注意最新的颱風消息，做好防颱準備。

氣象廳指出，塔巴的強度正在增強，預計20日中午會從沖繩宮古島東南方的海上緩緩朝西北西前進，21日最接近沖繩，22日接近九州，23日起也可能接近北日本。

塔巴颱風的最大風速為25公尺，最大瞬間風速達35公尺，海上可能會波濤洶湧。氣象廳預測至21日清晨的24小時降雨量，九州南部可能達150毫米，沖繩達120毫米。至22日清晨的24小時降雨量，九州南部為200至300毫米，沖繩為100至200毫米。

23日是日本的國定假日「秋分之日」，故從21日起3連休，但大多的地區3連休恐怕會因颱風來襲而泡湯。氣象廳還特別呼籲，法西颱風時受害嚴重的千葉縣及伊豆群島等地區，雖然這次颱風的路徑沒有經過東日本，但恐怕風雨也會稍稍增強，在從事修屋頂等重建工作時要特別注意安全。

(中時電子報)