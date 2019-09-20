台中市警二分局轄區內僅4個常年里守望相助隊，但堪稱「精銳部隊」，里長與隊員對於協助員警打擊犯罪、維護治安「有志一同」。（台中市警二分局提供／張妍溱台中傳真）

台中市政府與台中市警察局，21日於台中市北區新民高中舉行1年1度守望相助示範觀摩演練，藉由各里的社區守望相助隊示範施行演練，精進各守望相助隊員協勤要領與治安維護技能，提升維護治安的強度，打造宜居城市。

台中市警察局指出，台中市常年里守望相助隊共230隊、社區守望相助隊16隊，人數共12400人，市府積極輔導成立守望相助隊，汰換老舊器材與服裝、提高補助購置巡邏車經費、放寬年齡限制、訂定獎勵辦法及簡化經費核銷程序，提供優質的照顧與福利制度。

台中市警二分局指出，轄區內僅4個常年里守望相助隊，但堪稱「精銳部隊」，里長與隊員對於協助員警打擊犯罪、維護治安「有志一同」。10多年前育德里3名守望相助隊員執行深夜巡守勤務，發現竊賊潛入民宅，合力圍捕歹徒報警，英勇事蹟曾受表揚，後來3人因生病意外離世但捐贈器官，成為地方佳話。

演練包括「酒駕罰則新制宣導」、「防制ATM遭詐欺車手提領」、「安居緝毒專案宣導」及「防竊」等演練，活動現場以微電影方式呈現守望相助隊平日協勤工作狀況，由高人氣緝毒犬Candy融入行動劇表演，強化反毒及防竊等犯罪預防概念。

(中時 )