台中市政府與台中市警察局，21日於台中市北區新民高中舉行1年1度守望相助示範觀摩演練，藉由各里的社區守望相助隊示範施行演練，精進各守望相助隊員協勤要領與治安維護技能，提升維護治安的強度，打造宜居城市。
台中市警察局指出，台中市常年里守望相助隊共230隊、社區守望相助隊16隊，人數共12400人，市府積極輔導成立守望相助隊，汰換老舊器材與服裝、提高補助購置巡邏車經費、放寬年齡限制、訂定獎勵辦法及簡化經費核銷程序，提供優質的照顧與福利制度。
台中市警二分局指出，轄區內僅4個常年里守望相助隊，但堪稱「精銳部隊」，里長與隊員對於協助員警打擊犯罪、維護治安「有志一同」。10多年前育德里3名守望相助隊員執行深夜巡守勤務，發現竊賊潛入民宅，合力圍捕歹徒報警，英勇事蹟曾受表揚，後來3人因生病意外離世但捐贈器官，成為地方佳話。
演練包括「酒駕罰則新制宣導」、「防制ATM遭詐欺車手提領」、「安居緝毒專案宣導」及「防竊」等演練，活動現場以微電影方式呈現守望相助隊平日協勤工作狀況，由高人氣緝毒犬Candy融入行動劇表演，強化反毒及防竊等犯罪預防概念。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。