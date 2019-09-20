萬眾矚目的體表會明於臺北小巨蛋登場，邀請超過20組全國頂尖的體育團隊聯合演出，為觀眾帶來絕無冷場的體育表演會活動。其中，國人熱愛的「國球」棒球當然也不能缺席，台北市立大學棒球隊（以下簡稱北市大棒球隊）的球員們特別準備了拿手招式，準備讓觀眾的眼睛為之一亮。

北市大棒球隊球首次在小巨蛋演出，負責本次表演編排的邱繼諒說：「隊員聽到要去小巨蛋表演很驚訝，畢竟打棒球都是在戶外，沒有在室內表演過甚至比賽，這次機會很難得。」

在賽場上球員總是奮力打出精彩好球，鮮少人了解球員日常訓練的甘苦，「最初的想法是把每天練習的項目表現給觀眾，球迷只看到球員球場上光榮的一面，很少看到球員場下的付出，因此想用練習課表的方式呈現給觀眾」邱繼諒談到編排的戲碼，除了必備的投球方式，球員們特別安排硬碰硬的投打對決，不僅精采絕倫，也考驗選手的球技。

初次演出就要登上小巨蛋舞臺，對球員來說是一項挑戰。起初，球員們要改變日常練習的節奏，在有限的時間和音樂節拍中呈現完美的演出相當不容易。二壘手蔣宗錡說：「棒球是我的專長，但很少有機會在小巨蛋表演，一開始很緊張，但棒球最大的挑戰是每天都要不斷挑戰自己，比前一天還要更進步，」他說能在一萬人面前表演很光榮。

賽場上球員的熱血吶喊總是能振奮人心，這次負責指揮的陳一帆就是擔綱起音的角色，由於每位球員在賽場上都有屬於自己的節奏，陳一帆擔心受到場地回音影響，他說：「小巨蛋舞臺很大，球員都透過要眼神交流，下達指令。因為在球場上默契都（培養的）差不多了，所以對表演來說比較簡單。」經過數個月的編舞和排練，球員們對觀眾的反應相當期待，「希望全場觀眾看到眼睛會發亮，棒球平常都是比賽，我相信表演起來是很精彩的一面」。

想要目睹球員們的風采，可利用體育表演會晚上7點於年代MUCH台、中視、中視經典台、壹綜合MOD頻道、LINE MUSIC、ETtoday東森新聞雲、麥卡貝網路電視、體育署moe Sports、i運動YT及FB粉絲團等平台觀看。

(中時電子報)