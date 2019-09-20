網友留言。（摘自李四川後援會網頁）

網友留言。（摘自李四川後援會臉書網頁）

蔡英文總統最近身陷論文事件，由於論文是真是假始終疑點重重，風暴越演越烈，也重創小英信用，有網友見事態擴大，驚呼所以接下來前行政院長賴清德要上場了嗎？

繼北美台裔教授林環牆發表「蔡英文博士論文與證書的真偽」調查報告後，牛津大學經濟史博士徐永泰也兩度赴倫敦政經學院（LSE）查閱蔡的論文。且兩學者林環牆、徐永泰都證實蔡的論文沒有口試主考官的簽名頁，這有待校方解釋。論文風波越演越烈。

對此，網友在臉書《李四川後援會》粉專表示，大家別吵啦！真相只有一個。倫敦政經學院線上圖書館(官方)已經透露真相，『有通過博士論文審核的，前面會有頂博士帽ICON，下方會有指導教授及口試委員的簽證。蔡包提供的只是一本私人書籍This is a book，不是論文not a dissertation，所以沒有博士帽ICON！』。

該網友更指出，以下比對林環牆教授指導的論文 vs. unfair trade practices and safeguard actions 一書，LSE官方立場已經很清楚了，如果最後要搞到開國際記者會澄清的話，實在有損校譽太丟臉啦，相信也不是校方所願意的。但在大英圖書館（British Library）的論文電子檔查詢中心（EThOS），只有蔡的論文題目，在「指導教授」一欄也是空白！

底下網友也紛紛表示，「恭喜破案」、「不能說的秘密2.0」、「現在就是要爭取中間游離選民，不靠綠的醜聞，怎麼去拉攏」、「越來越難看，看來金孫要上場了」、「1450趕緊出來啊」！

(中時電子報)