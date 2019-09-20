蔡英文總統20日參訪明倫三聖宮。（甘嘉雯攝）

蔡英文總統20日參訪桃園，唯一宮廟行程來到香火鼎盛的明倫三聖宮，蔡英文一開口就說，「誰說她到宮廟沒人？」現場響起熱烈掌聲及凍蒜聲，話鋒一轉，除稱讚民調名列前茅的桃園市長鄭文燦外，還要他注意身材，會後，鄭文燦稱自己目前80公斤，已經減重3公斤，另外，蔡英文也對於減稅、社會福利以及台灣經濟擠入亞洲四小龍第一等。

蔡英文表示，她坐車上山沿路下雨，還一度擔心會不會有人？結果人潮擠爆三聖宮廣場，桃園的願景有多大？捷運加上鐵路地下化，總規模2300億，中央政府在決定用什麼資源協助地方政府？桃園得到補助比較多，因為桃園是發展中的城市。

鄭文燦說桃園在「轉大人」，蔡英文進一步說一定要順利，而龐大規模的交通建設需要立法委員駐守立院，列席的鄭寶清及鄭運鵬都是交通委員會；住在桃園很幸福，因為不管要去台北工作或是台北人要來桃園工作，因為北北基一日生活圈而變得容易。

蔡英文表示，過去3年執政團隊都是在打地基，可以支撐台灣10年發展，但過程中比較吵，民眾意見會多也得罪不少人，政績就會一一浮現，世界經濟起起伏伏，但台灣的經濟是穩定成長，今年第二季是四小龍第一名，預估今年成長也會第一名。

「春江水暖鴨先知，桃園就是那隻鴨」，蔡英文表示，外商加碼投資台灣，桃園最知道，很多都在桃園，而台商回來投資已經6000億，整個台灣投資也會擴大，會創造很多優質就業機會，桃園很多機會等年輕人，「我看好桃園發展」；同時減稅，今年5越相信大家都有感，規模最大；另外，長照她接手時僅50億，明年長照預算有400億也增加服務項目，讓老人被照顧更好。

(中時 )