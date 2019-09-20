「2019亞洲大學足球錦標賽」19日首場由日本再戰越南，日本隊仍持續前一戰火燙的球感，雖然面對相同的對手，日本隊除了大幅更換先發陣容外，火力絲毫沒有減弱，以7比0再度擊敗越南。

雖然都是大一的新生，日本隊總教練安部久隆除並不想讓球員太過放鬆，除了檢討前一仗的缺失外，在戰術上更趨為積極，安部久隆希望讓所有球員體驗不同國家足球文化，因此特別叮嚀場上球員每一刻都不能放鬆，他也大推本場的中場大將球員河合勇人，他除了積極從後場進攻外，也隨時提醒隊友戰術走位。

河合勇人表示，這是他首次出國比賽，對於首次入選國家代表隊非常緊張，跟在國內比賽的心情有所不同，雖然個人攻進2球但整體上還是有些不滿意的小錯誤，未來的比賽會多注意細節幫助球隊奪取更好的佳績。

在首屆亞洲大學錦標賽中獲得亞軍的中東強權阿曼，第二場面對依舊是東南亞國家的印尼隊，在經驗及個人技巧上均明顯略勝一籌，毫不留情的以11比0鯨吞對手，阿曼此次是以單一大學所組成，在當地屬於一級聯賽的冠軍隊，教練表示，他們只要是有國際賽事均是派出最強代表隊，這次來到台南也是帶著無比的信心前來奪冠。

本屆奪冠熱門之一的韓國隊遇上香港，儘管不了解對手的實力，仍以8比0大勝。總教練Yoon, Hee Seung不諱言要帶領多所大學的明星球員是一件不容易的事，必須重新整合觀念並強調溝通的重要性，他們也把中華隊及日本隊視為奪冠路上最大的威脅，將會在這幾天的賽事中調整出最好的陣容來迎戰。

(中時電子報)