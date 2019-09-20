連千毅因為與寵物直播主互槓，引來警方注意，今（20）上午檢警率經發局、保二警察到連千毅的倉庫搜索，帶走大批「賓士」產品，包括行李箱、皮帶等精品，懷疑涉嫌違反商標法，對此，連千毅大動作在臉書上火速發出聲明，強調自己是有拿到賓士「授權書」，並不是假貨，同時秀出一張《德國奔馳戴姆勒股份有限公司》簡體字的授權書，強調東西是正品。
針對檢警大動作查緝倉庫、帶回證物，連千毅臉書中午也發出聲明，強調代銷的賓士行李箱 , 有德國原廠授權函，是正品。
自稱「亞洲直播天王」的連千毅，靠著賣名車、名錶、精品包包在直播界打響名號，他曾在直播中強調，一開始投入直播拍賣時，都是委託他人到國外Outlet掃貨，保證全是真品。
連千毅也曾強調，有些貨品的設計與名牌產品相近，只能說是「相似款」，並非仿冒品。有Youtuber將透過直播買來的精品包送驗，證實是真品。
(中時電子報)
#連千毅
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。