連千毅在臉書上秀出原廠證明。（圖／翻攝畫面）

連千毅因為與寵物直播主互槓，引來警方注意，今（20）上午檢警率經發局、保二警察到連千毅的倉庫搜索，帶走大批「賓士」產品，包括行李箱、皮帶等精品，懷疑涉嫌違反商標法，對此，連千毅大動作在臉書上火速發出聲明，強調自己是有拿到賓士「授權書」，並不是假貨，同時秀出一張《德國奔馳戴姆勒股份有限公司》簡體字的授權書，強調東西是正品。

「連千毅之亂」警重兵逮人 搜倉庫起出仿冒品

針對檢警大動作查緝倉庫、帶回證物，連千毅臉書中午也發出聲明，強調代銷的賓士行李箱 , 有德國原廠授權函，是正品。

自稱「亞洲直播天王」的連千毅，靠著賣名車、名錶、精品包包在直播界打響名號，他曾在直播中強調，一開始投入直播拍賣時，都是委託他人到國外Outlet掃貨，保證全是真品。

連千毅也曾強調，有些貨品的設計與名牌產品相近，只能說是「相似款」，並非仿冒品。有Youtuber將透過直播買來的精品包送驗，證實是真品。

(中時電子報)