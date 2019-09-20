洪秀柱出征台南艱困選區，台北市議員游淑慧送花為她打氣，羅智強則將在假日期間前往台南為她助選，立委童惠珍更號召美國退休警察當洪的貼身保鑣。（陳俊雄攝）。

前國民黨主席「柱柱姐」洪秀柱親征台南深綠艱困選區，20日上午在台北市議員羅智強、游淑慧及立委童惠珍陪同下，在台北街頭初體驗對著選民街頭演講。洪秀柱認為，僅有六成泛藍選民支持韓國瑜，整合團結不夠，一定要一直努力到明年選舉日，如果小雞也能一起抬母雞更好，這樣才能把民進黨下架。

洪秀柱決定參選被視為深綠的台南第六選區，國民黨台北市議員羅智強表示，假日期間願意南下幫洪秀柱街頭演講，當她的陸軍小步兵，洪秀柱昨上午和羅智強、游淑慧及童惠珍前往捷運大安站體驗街頭演講。

洪秀柱說，去台南打選戰非常辛苦，尤其她人生地不熟，但在地方藍軍支持者協助下， 讓她非常快速進入地方人事和熟悉度。原本希望延攬有議題發揮能力的羅智強當空戰總幹事，但羅卻執意當陸軍小步兵，要一步一腳印踏遍台南第六選區，讓她很感動。

對於韓粉是否會成為選舉成敗關鍵，洪秀柱表示，韓粉對韓國瑜非常熱衷、信任，也非常熱情，她也希望韓粉能夠產生外溢擴大效應，成為勝選的關鍵點。

被問到韓國瑜在本報民調仍輸給蔡英文，其中泛藍僅六成選民支持韓國瑜，整合不夠，洪秀柱則認為，「當然不夠啊！」因為要一直努力努力到明年的1月11號大家都出來投票為止，「絕不放棄、永不放棄」，每天甚至每一小時、每一分鐘都要努力。

針對韓國瑜民調一直無法拉近恐會影響立委選情？洪秀柱認為，「小？自己也要長大、也要努力」，她也不忘強調「小雞如果能夠一起抬母雞也很好」。

郭台銘方面表示尚未收到韓國瑜方面的邀約方面，洪秀柱認為這是聯繫上的問題，，她認為不管雙邊、多邊還是各方面都應該要加強。

洪秀柱也認為，吳敦義可以前往艱困選區參選，「像台南、嘉義都很累」，吳敦義跟她一樣年輕，體力也比她好，如果能大家一起來的話更有機會，但這都要尊重吳的意願。

(中時 )