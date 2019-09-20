交通部航港局今日上午辦理108年第三次航海人員測驗榜示，本次測驗到考人數495人，一、二等船副、管輪等4個類科總合格人數，共計99人、合格率為20％。由於船員福利、待遇好，年薪可達百萬，存錢相對較快，吸引不少青年投入考試，就連警察、公務員也願放棄鐵飯碗，前來嘗試。

航港局指出，一等船副、管輪的榜首，分別來自國立高雄科技大學及國立臺灣海洋大學。

就讀海大運輸系的蔡則緯，服完兵役後便決定報考學士後學程，他坦言薪資和未來工作發展是主要考量。大四時，蔡透過甄選方式進入海運承攬業實習，半年的實習期間，發現與期待有落差，且就業出路多以業務性質為主，便考量轉往海上發展。

蔡則緯說，在學士後學程1年半的課程中，大部分學生是帶職念書，全職學生反而比例不高，雖然同學們來自各行各業，但共同特色都是上課認真聽講，力拼航海人員測驗一次通過。讓他最印象深刻的，有一名同學是警察人員，受到家中親人的影響，捨棄待遇好的鐵飯碗轉而上船工作。

航港局表示，船員福利待遇好、相對陸地存錢快，吸引許多就業青年投入，就今年年初臺灣海洋大學學士後商船學程畢業班，就出現警察和公務員身分的考生來挑戰一等船副測驗，船上工作的薪資也讓其他科系的畢業生羨慕不已。

航港局指出，為響應環保政策，108年起不再寄送紙本成績單，應考人可利用航海人員測驗專區查詢榜單並自行下載成績結果通知書。應考人如欲複查成績，應在榜示之次日起10日（9月21日起至9月30日），登入交通部航港局「航海人員測驗專區」內之「試題疑義／複查申請項下」點選「成績複查申請」，依序填具資料並送出網路申請即可。

(中時 )