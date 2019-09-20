蘇打綠團長阿福、成員小威近日錄鄭偉柏、瑪麗主持的MOMO綜合台節目《娛樂鄉民》，蘇打綠與鄭偉柏有十多年深厚交情，鄭偉柏除了曾是他們的行銷顧問，更是小威2014年在香港紅勘求婚的「關鍵人物」，瑪麗聽完故事驚呼，「原來你是這麼重要的角色。」而蘇打綠休團3年期限將至，團員們將於明年2020年回歸，阿福笑說：「我們2020年一定會聚在一起，2020就像是愛你愛你一樣，所以我們蘇打綠會出來愛你愛你。」

對於蘇打綠明年正式回歸的時間點以及復團方式，鄭偉柏與瑪麗狂問阿福跟小威，「兩位，可不可以給我們明白的說法？」阿福表示，「鄉民們很會猜，所以我們已經放棄很多方案，大家不要再猜了。」小威更直呼蘇打綠是很「固執」的樂團，笑說：「我們每天都在網路上看，被大家猜到就會覺得很不爽，已經去掉一百個提案了。」更讓粉絲引頸期盼。蘇打綠其實有一個沒有外人的通訊軟體群組，鄭偉柏、瑪麗好奇群組對話內容，但原來群組內99%全是胡鬧對話，只有1%內容是正經談論創作理念，像是阿福會在群組裡召集大家，「要不要找時間聚一下？」小威妙回，「大家都不要講話，讓他尷尬。」青峰更直接回應無關緊要的貼圖，「溫柔推翻這個世界吧。」

阿福（左）與小威透露蘇打綠近況。（MOMOTV提供）

談及近期發行個人新專輯《太空人》的吳青峰，阿福跟小威直呼他是最忙的團員，小威表示：「他這一年承擔不少壓力，很多事情不好說，全世界只有我們六個人知道，他跟我一樣是處女座，自我要求嚴格，專輯一定會是嘔心瀝血之作，不會是半調子成品。」也大讚青峰推出個人創作宛如「脫殼而出」，字句都是對他的支持與肯定。

阿福在休團期間完全閒著，投入藝術領域至深，他2017年擔任策展人在華山大草原打造免費親子樂園、2018年藉由「Wow Taiwan！」計畫將一群優秀的年輕表演者帶向全世界。今年更策畫《曙光祭-免廢收聽》首次以音樂結合「免廢」體驗理念的音樂節活動，超過20組新生代藝人表演。小威則同樣為下一代及環境著想推出洗沐產品，他有感過去十幾年做頭髮造型，更需要好好呵護頭皮，於是親力親為盯原料、品質，取得歐盟ECOCERT等國際認證才推出，洗髮精的「中世紀手繪風格」第二代包裝也榮獲2019德國紅點包裝設計大獎。

(中時 )