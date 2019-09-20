台灣16日才與南太島國索羅門群島斷交，不到一週的時間，另一太平洋友邦吉里巴斯邦交生變。外交部長吳釗燮下午1時召開記者會，宣布我中華民國與吉國斷交。

外交部下午召開記者會，部長吳釗燮宣佈，經吉里巴斯政府通知，即日起與我中斷外交關係，外交部說，我國政府也與吉里巴斯國終止兩國外交。並全面停止雙邊計畫，將立即撤離雙邊大使、醫療團，駐館人員。

台索斷交後，人口約有11萬的吉里巴斯成為台灣在太平洋地區中，人數最多的友邦。在過去一週內，台灣接連失去2個太平洋友邦，吉里巴斯與台斷交後，台灣邦交國數量降至15個；台灣目前的太平洋友邦僅剩帛琉、諾魯、吐瓦魯、馬紹爾群島。

昨晚傳出台吉邦交生變後，吳釗燮今天臨時召開國際記者會宣佈，終止與吉里巴斯的外交關係。中華民國與吉里巴斯於2003年11月7日起建立大使級外交關係。特別的是，吉里巴斯與中華人民共和國於1980年建交，在台吉建交後，北京並未立即與吉國斷交，而是在約3週後才與吉國斷交。

(中時電子報)