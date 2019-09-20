中東情勢持續緊張，帶動20日（周五）油價續漲，這使本周累計升逾7％以上，將創近8個月最高單周漲幅。

沙烏地阿拉伯煉油廠上周末遭到攻擊，撼動中東局勢，日前沙國聯軍對葉門港都荷台達展開軍事行動，周五早盤油價應聲上揚。布蘭特原油11月期價走升0.56美元至每桶64.96美元，周線可望躍升7.7％，寫下今年1月以來之最。

西德州中級原油上升0.66美元至每桶58.79美元，周線預計走揚7.1％，創6月以來單周最高升幅。

(工商 )