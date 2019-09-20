本周油價漲幅將逾7％ 創1月以來最高 13:232019/09/20 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中東情勢持續緊張，帶動20日（周五）油價續漲，這使本周累計升逾7％以上，將創近8個月最高單周漲幅。 沙烏地阿拉伯煉油廠上周末遭到攻擊，撼動中東局勢，日前沙國聯軍對葉門港都荷台達展開軍事行動，周五早盤油價應聲上揚。布蘭特原油11月期價走升0.56美元至每桶64.96美元，周線可望躍升7.7％，寫下今年1月以來之最。 西德州中級原油上升0.66美元至每桶58.79美元，周線預計走揚7.1％，創6月以來單周最高升幅。 (工商 ) #美元 #油價 #周線 #原油 #漲幅 也許您會感興趣 推薦閱讀 《基金》油價波動劇烈，關注三面向、雙向交易取勝 15:232019/09/16 財經 國際油價大漲 下周恐啟動油價平穩機制 17:232019/09/16 財經 上海原油期、兩岸塑化股齊飆 04:102019/09/17 焦點新聞 原油ETF爆量狂漲 04:102019/09/17 財經要聞 商品期貨趨勢專欄－油田遇襲 油價中性偏多看待 04:102019/09/17 證券．權證 《國際油價》周一國際原油飆漲近15％，創逾十年單日最大漲幅 10:002019/09/17 財經 （逐洞賽）達運投顧分析師洪任浚 17:262019/09/17 財經 油價未飆至100美元 全球經濟不致衰退 04:102019/09/19 全球財經 《商情》需求不振，打壓周三LME期鋅跌逾1.2％ 10:002019/09/19 財經 《商情》庫存增加，打壓周四LME期錫跌近1.2％ 10:002019/09/20 財經 國際熱門新聞 吉里巴斯前總統爆料 本周將與台閃電斷交 - 國際 玩真的？川普顧問：若無協議 關稅可升至50％ - 國際 再添一國？傳吉里巴斯將與陸建交 - 國際 印度可望成貿易戰贏家！靠這進帳千億 - 國際 淚目！失明自閉的他矛勇奪美國達人秀冠軍 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。