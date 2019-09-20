為了協助提前10年達成巴黎氣候協定設立的目標，美國科技和零售巨擘亞馬遜公司（Amazon）執行長貝佐斯（Jeff Bezos）今天誓言要在2040年時達成碳中和，也鼓勵其他公司效法。

貝佐斯在美國華府召開記者會時說：「我們想利用我們的服務範疇和規模做開路先鋒。」亞馬遜力圖擺脫對環保議題落後他人的名聲。

亞馬遜宣布「氣候承諾」倡議，且表示將是這項倡議的第一個簽署者，這是致力減少碳排放的行動之一，以落實巴黎協定2050年的碳中和目標。

貝佐斯說他已與其他全球性公司的執行長談過，並表示「我發現有很多人對參與這項承諾有興趣」。

他說亞馬遜已同意向新創電動車公司Rivian採購10萬輛電動貨車，協助減少碳足跡。亞馬遜先前宣布向Rivian注資4.4億美元（約新台幣137億元）。

第一批電動貨車將於2021年上路，2030年開始車隊將全面運作。亞馬遜也承諾投資1億美元，與大自然保護協會（Nature Conservancy）合作推動森林復育。

亞馬遜說，所有的業務運營將依循新的「永續」倡議運行，在包裝、運送貨物和使用能源時做到減碳。

(中央社)