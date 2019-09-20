高市府今天公布十大化妝品伴手禮名單。（柯宗緯攝）

高雄十大伴手禮出爐！今（20）日由市長韓國瑜頒發獎狀給廠商，其中一款號稱能預防禿頭，韓笑稱「能專治禿頭，可以得諾貝爾獎」。特別的是，有款珍珠奶茶面膜，散發出珍奶香氣，業者說「不會長螞蟻啦」，該面膜深受外國人喜愛，銷往香港、新加坡、美國等地，再度打響台灣珍奶名氣。

高市衛生局指出，2018年全球化粧品市場為508億美元，預計到2025年達到758億美元，增長率為5.9％。此狀況反應在國內化粧保養品市場，成長率亦非常驚人。

為提升高市化粧品產業品質及消費者使用安全，衛生局舉辦全台首次以「化粧品」做為「伴手禮」的特色好禮甄選，參賽廠商產品皆需經由化粧品優良製造規範（GMP）或國際化粧品製造標準ISO 22716合格工廠製造。另需檢附產品合格認證單位檢驗重金屬、微生物及塑化劑等合格證明。

韓國瑜期許，未來文創、娛樂事業與化妝品相互結合，就是美上加美，同時拋磚引玉把高雄優點特色、歷史古蹟、傲人景點推銷給海內外朋友，希望大家優先考慮、採購十大化妝品伴手禮，送禮自用得體大方又實惠。

高雄在地品牌Annies way安妮絲薇研發出「珠珠奶茶面膜」十分吸睛，該公司行銷蘇容儀表示，該面膜標榜使用台灣在地元素的珍珠奶茶，療癒的珍奶造型外包裝，搭配繽紛的顏色宛如珍奶即溶包，開封後又能聞到逼真的氣味，相當能代表台灣特色伴手禮，尤其國外正吹起珍奶旋風，外國人比台灣人更喜歡，接受度也高，目前已銷往美國、越南、菲律賓、馬來西亞等國，下一步擬進軍日本。

衛生局長林立人指出，這次活動整合高市經發局、觀光局、行政暨國際處等行政資源共同協助化粧品產業與婚紗業、連鎖藥粧及雅虎網路商城等異業結盟，希望把更多商機留在高雄，並打造全國第一愛情產業鏈。

今天公布由產官學界及網路票選出的化妝品十大伴手禮如下：千媚生技有限公司-「LOREEYA詠原新生精華組」、正鴻農業生技股份有限公司-「艸研所三合一冷製液態皂、艸研所沐浴冷製液態皂組」、安妮絲薇國際有限公司-「珍珠奶茶面膜系列」、奇威國際洋行有限公司-「琥珀玫瑰精油沐浴露、去角質霜、護手霜組」、和泰美容美髮材料行-「超潤美肌持久粧前安瓶」、昇宏國際企業股份有限公司-「SH-RD 蛋白質護髮霜」、波特嫚國際生物科技股份有限公司-「極潤水光保濕面膜」、南六企業股份有限公司-「詩柔黑珍珠煥白潤澤隱形面膜組」、樂業生化科技有限公司-「真荷活膚植萃潔顏組」及蕾納國際有限公司-「樂高雄金美力保養組」等10組獲獎廠商及伴手禮。

(中時 )