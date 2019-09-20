水尾里長梁清文將水尾沙灘上漂來的浮球變成可愛的玩偶。〔謝明俊攝〕

苗栗縣政府從105年始開始推動村里資源回收「讚」〔站〕，今年度再新增後龍水尾里等5處村里資收站，全縣資收讚總數已達35處，今年1至8月回收量已達182噸。苗栗縣長徐耀昌20日上午特底前往水尾里活動中心，驗收資收讚成果，對水尾資收讚結合社區長照關懷據點，進行多角化經營，非常肯定。

苗栗縣政府環保局從105年起推動村里資收「讚」，讓民眾以資源回收物兌換物資的方式，鼓勵民眾進行資源回收，而村里資收讚營運，則依靠變賣民眾拿來的資源回收物，以此循環永續經營。

徐耀昌表示，苗栗縣今年新增5處村里資收站，分別是苗栗市福麗里、卓蘭鎮坪林里、三灣鄉三灣村、頭屋鄉獅潭村以及後龍水尾里，全縣目前已有35處村里資收站，108年1至8月全部資源回收量，已達182噸，比起去年平均每個月增加3200公斤，成效相當可觀，也榮獲資源回收全國分組第2組銀質將殊榮。

今年8月21日，大陸江蘇省泰州市特別派團前來苗栗參訪，縣府特別安排前往銅鑼鄉竹森社區資源回收讚觀摩運作方式，讓泰州市官員留下深刻印象。

20日上午，環保局特底在後龍鎮水尾里活動中心舉辦資源回收成果發表會，苗栗縣長徐耀昌親臨驗收，水尾資收讚是結合社區日間長照關懷據點、中西醫巡診、長青族手工教室及環保志工等活動於一身，以多角化經營，獲得徐耀昌肯定嘉許。

水尾里志工楊麗香教導長輩如何將寶特瓶變成漂亮花朵。〔謝明俊攝〕

苗栗縣長徐耀昌肯定5個新增的村里資收讚。〔謝明俊攝〕

苗栗縣村里資源回收站 再增5處

(中時 )