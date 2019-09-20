外交部長吳釗燮下午舉行國際記者會，宣布與吉里巴斯斷交，即日起撤回大使館和醫療團。吳釗燮表示，吉里巴斯要求直接購買客機的援助，這些要求與我國法律不合，予以拒絕。

吳釗燮指出，吉里巴斯總統馬茂（Taneti Mamau）2016年上任後，就不斷暗中與中國接觸，特別注意吉里巴斯，甚至馬茂去年與中國官員在第三地會面。這次吉里巴斯要求購買客機援助，但提供直接資金購買資金，不符合國際發展法，因此在購機此事時，對方態度變得很消極，不願意跟我方討論各種方案，並提出很多藉口，例如今年三月，總統蔡英文沒有去當地訪問，當時藉口是兩邊總統時間對不上。

吳釗燮也表示，索羅門群島在本週一斷交後，吉里巴斯決定一起走，事情發生得非常快速。

中國大陸今年10月1日國慶將擴大舉行慶祝活動，傳聞北京要求南太平洋友邦在十一國慶前與我國斷交，並給予金錢援助，甚至中國大陸國家主席習近平親自操刀，打壓台灣選舉。吳釗燮表示，習近平針對台灣議題，曾說過：「該鬥爭就鬥爭」，外交部沒有掌握細節情資。

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