毒品快篩試劑是第一線員警辨別毒品利器。（警方提供）

新北警局今年採購卡西酮類毒品呈色快篩試劑。（警方提供）

新北市政府警察局為強化員警緝毒辨識效能，今年持續採購毒品快篩試劑提供第一線外勤單位使用，且為因應毒咖啡包查獲數量與日俱增，這次也配發5000組卡西酮類毒品呈色快篩試劑，讓員警能快速準確判定毒品。

新北警局毒品查緝溯源中心指出，卡西酮類毒品自98年在國內首度被驗出後，10年間又陸續發現40多種合成物質，且毒販為規避查緝，逐漸演變成摻入咖啡包方式使用，除了曾在美國造成騷動，又稱「浴鹽」的「甲基卡西酮」外，目前常見的當屬「4-甲基甲基卡西酮」（喵喵）、「氯乙基卡西酮」等新興毒品，也已經被公告為第三級毒品，無故施用及持有遭查獲可處新臺幣1至5萬元罰鍰並接受毒品危害講習，若持有超過20公克更會觸犯刑事法令。

經毒品查緝溯源中心統計，新北市警方在今年1至8月查獲施用卡西酮類毒品案件共計696件783人，較去年同期上升約7％，查扣毒品121.8公斤，更是增加將近34％，尤其今年8月第2波安居緝毒專案期間，新北市警方一舉破獲4座毒品咖啡包分裝廠，起出各類毒品咖啡包共42.4公斤，即時阻斷毒品流入市面。由於過去所使用卡西酮類毒品初篩試劑反應較為靈敏，需再送請專業鑑定機構進行才能得到確認結果，今年新北市針對卡西酮類改採用呈色快篩試劑，做為第一線緝毒人員辨識、勘察毒品的新利器。

新北警方表示，卡西酮類毒品不僅多以咖啡包及奶茶包形式出現，近來也發現混摻多種不明化合物，服用後極易對人體造成致命危害，呼籲民眾切勿以身試毒，同時預計在9月20日下午2點透過官方臉書「新北市政府警察局」直播，宣導吸毒駕車的危害，並提醒家長如何防範子女染毒。

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(中時 )