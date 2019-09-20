越南河內法律大學一名老師考量學生點名簽到費力以及有代點名的狀況，改以掃描二維碼（QR Code）點名，一分鐘內就完成。學生對老師的點名新招感興趣，但也讓想翹課的學生感到崩潰。

越南VTC News新聞網站19日報導，河內法律大學民事法律系老師阮文亥（Nguyen Van Hoi）為了提高學生出席率與節省時間，提倡掃描二維碼點名。

據報導，學生上課時要用智慧型手機掃描螢幕上的二維碼畫面，進入連結後有50秒填寫自己姓名和學號等資訊，老師在最後10秒提供點名數碼，學生將這個數碼輸入後就完成點名作業。

由於學生只有一分鐘完成點名，所以無法幫翹課同學代點名。對於沒有智慧手機的學生，仍可以正常方式點名，直接向老師報到。

報導說，這個以QR Code點名的方式，河內法律大學還在試辦階段。

此方式推出後，受到網友關注與熱議討論。許多學生對此感興趣，認為這樣方便又省時間，應擴大採用；但是，也有部分學生崩潰表示，「以後沒辦法翹課或請同學代點名了」。

(中央社)