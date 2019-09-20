台灣「羽球一哥」周天成20日在中國公開賽男單8強，碰上生涯5次對戰全勝、世界排名第4的丹麥好手安東森（Anders ANTONSEN），擋不住對手最快時速416公里的凌厲殺球，鏖戰48分鐘後以17比21、11比21落敗，未能追平去年打入4強的最佳參賽成績。

周天成出局之後，本次中國公開賽僅存的台灣好手剩下「羽球一姐」戴資穎。小戴今晚將與泰國布莎南（Busanan Ongbamrungphan）拚搶女單4強門票，獲勝下周最新排名就回到世界前3。雙方過去交手10次，小戴7勝3負領先，且目前擁有對戰5連勝氣勢。

小天過去對安東森5戰全勝，但包括今年7月在印尼交手在內，有4次是打滿3局才勝出。開賽第1分小天就直接扣殺打在安東森身上，氣勢驚人，但安東森的直線殺球極為強勢，讓小天的正拍防守遇到麻煩，於3平後打出6比2強攻，保持領先姿態。

首局後段小天12比17落後時，冷靜作戰連追3分，甚至賣命飛撲力挽狂瀾，也使得他在15比18時喊暫停治療右手小指擦傷。暫停結束後小天逮住對手發球，直接加壓打在安東森身上得分，追到1分差時更激情吼叫，可惜隨後發球被逮，二次發力突推後場又過長出界，以4分之差丟掉首局。

換邊後安東森依然強勢，於前後段各催出一波6比0、5比0猛攻，讓小天無力回天，10比18落後時還出現殺球掛網失誤。賽末點小天回球過長出界，只能眼看安東森拿下生涯對戰首勝，殺入男單4強。

(中時電子報)