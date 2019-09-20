太平洋友邦吉里巴斯傳出與我國邦交生變，外交部長吳釗燮今下午召開記者會證實與吉里巴斯斷交，民進黨立委王定宇表示，吉里巴斯與台灣斷交是中共政權延續動作，目的包括影響台灣總統大選、對台灣主張一中同表及一國兩制添材添油、移轉香港反送中焦點、陸方在南太平洋建立基地，呼籲國民黨看清楚誰在圍毆台灣，對外主權彰顯不要順著敵人指揮棒對內攻擊。

我國5天內失去2個邦交國，王定宇表示，大陸在南太平洋發動對台灣邦交國連續攻擊，不只是透過外交修理台灣，也打擊美國跟澳洲，挖自由民主國家牆角，勢必會有後續效應，台灣會站在民主陣線繼續努力，除努力聯繫邦交不要被中共破壞，同時第一線的外交人員也盡最大力量，為維繫國家主權，絕對不能輕易讓渡換取外交休兵。

王定宇強調，我們不能接受變成中國台灣，期待國民黨看清楚誰在圍毆台灣，對內可以有差別，但對外捍衛主權要一致，不要被對岸的一中同表、一國兩制牽著走，如果國家沒有主權，外交有何作用，若國民黨主張一中同表、九二共識，就是把台灣香港化。

綠委趙天麟說，北京當局用行動證明共產黨政權是國際社會的麻煩製造者，他們拿大陸人民的血汗錢，進行最低劣的金錢外交，對崛起中的大陸來說，無異是一種「羞恥」的標籤，事、經濟如此強大的大陸，其政權治理如此人治與不文明，怎能不讓國際社會憂心。

趙天麟認為，陸方試圖以斷我邦交國來介入台灣大選及轉移香港反送中焦點，更是流氓國家的行徑，大陸甘冒如此野蠻形象的風險，問題的本質很可能是在習近平執政下，經濟逐漸疲軟導致遭問責的政治危機。

(中時 )