菸蒂對於人體健康及環境危害極大，環保署今天宣布，將會同13個縣市政府在21日「世界清潔日」，同步展開「世界清潔日－菸蒂不落地、街道更美麗」活動，透過淨街撿菸蒂活動，呼籲吸菸者不要亂丟菸蒂，並養成正確丟棄習慣，共同為生態環境及國人健康而努力。

環保署統計去年全國共處分違反廢棄物清理法第27條第1款案件約9萬8千件，其中亂丟菸蒂案件約7萬1千件，約占所有處分案件72.4％，顯示將近4分之3處分案件為亂丟菸蒂行為。依廢清法規定，對於拋棄煙蒂等行為人可處新臺幣1,200至6,000元罰鍰。

菸蒂多由醋酸纖維素（cellulose acetate）所製成，醋酸纖維素是塑膠的1種，在環境中需要10年或更久的時間才能分解。根據統計，近5年我國每年約銷售321億根香菸、若有4分之1的菸蒂遭亂丟，依此統計，每年約有80億根菸蒂流布於環境中。

環保署表示，據學者研究菸蒂中含有數千種化學物質，如尼古丁、砷、鉛、銅、鉻、鎘及多環芳烴類，遭亂丟菸蒂內的有毒物質，會溶出流入水體環境，影響環境及海洋生態，進而進入食物鏈，對於環境及國人健康都會造成危害。

環保署宣示，各地機關除將持續取締及告發亂丟菸蒂行為人外，將與衛生機關研議設置戶外定點吸菸區、加強向連鎖便利商店及咖啡店等業者宣導依廢清法第11條第2款規定善盡騎樓環境清潔維護責任，並踴躍加入環保署環境友善店家認養行動。

環保署表示，為加強取締亂丟菸蒂行為及維護街道整潔，目前全國已有超過2萬家店家加入認養，另連鎖便利商店及咖啡店則有超過4,700家店家加入認養，將自主維護店家周邊環境清潔，以減少菸蒂等廢棄物造成環境髒亂之情形。

(工商 )