在外拍攝影圈內有相當知名度的吳姓攝影師，今年7月邀約3名女嫰模到西門町一家旅店拍攝「COSPLAY」，卻在浴室內暗裝針孔偷拍女模更衣畫面，女模發現有異揭穿吳某，吳當場帶著記憶卡落荒而逃，女模不甘受辱報警，台北地檢署偵查後，20日依妨害祕密罪起訴吳姓「色影師」。

28歲的吳男目前任職某知名電信公司，因嗜好外拍攝影，經常出入各外拍現場，在外拍界有相當知名度。

今年7月間，吳男邀約3名女嫰北上到西門町一家旅館，進行「COSPLAY」角色扮演外拍，3女依約抵達旅店與吳某會合後，隨即更衣換上角色扮演服飾供吳拍攝，待拍完，女模進到浴室更衣時，發現掛衣架的膠帶脫落，牆面露出一個小洞，洞內竟暗藏一個針孔監視器，吳某當場見事跡敗露，匆忙帶著記憶卡落而逃，女模懷疑被偷拍不雅畫面，隨向警方報案。

檢警從吳的電腦、記憶卡中發現除了當天的受害者，還有許多女性全裸照，部分照片還清晰可見下體，且被害人都全然不知被拍，最後共找到6名確認身分的女子提告，其中5人未成年，北檢偵查後依妨害祕密起訴吳男。

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(中時 )