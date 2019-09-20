北市府民政局政風處20日赴議會召開民政委員會，遭議員李慶元質疑是「中風」單位，每年所編列的預算都是拿來養人事，連稽查工具都不完備，根本沒做事。議員應曉薇則痛批，體育局500萬以上的標案有19個，竟然都不用核銷，質疑政風處有包庇嫌疑。

李慶元痛批，過去他就提過，「工欲善其事，必先利其器」每年編列預算時，他都發現政風處人事費占比例高達90％以上，根本是花薪水「養人」卻沒在做事，連稽查工具都不用列入預算中？包括勤務費、檢驗費，這些都沒有，那政風處到底怎麼運作？根本是「中風」處！

北市府政風處長沈鳳樑回應，執行業務要檢驗費或是稽核費用，今年有提出200萬預算，但主計處審查還是刪掉審查就否決了。

另外，擔任本次會議召集人的應曉薇也提出強烈質疑，政風處在包庇體育局，體育局在舉辦跆拳道品勢盃補助款有浮報的可能，體育署後來也大動作追回體育局浮報的錢，體育署已送檢方，為何政風處沒動作？沈鳳樑說，「體育署已送檢，我們就不用。」應曉薇對於這樣的回應無法接受，要求政風處一周內找出體育局舉辦跆拳道品勢盃補助款的核銷明細，要一清二楚。

應曉薇還痛批，自體育局長李再立上任來，超過500萬的標案有19個通通也都不用核銷，那這些錢去哪了？另有許多私人企業舉辦的體育活動，竟然也可申請補助款？這太誇張了！為什麼政風處沒有進行調查？根本是包庇體育局，要求政風處查清楚。

(中時 )