南太平洋島國索羅門群島周一與我國斷交，引發區域邦交國連鎖效應！太平洋島國友邦吉里巴斯已決定終止與台灣的外交關係，將與中國建交。對此，國民黨立委江啟臣表示，第一時間得知此事，他多希望是假消息！不幸的是，經過再三確認，斷交已成事實，遺憾萬分。

江啟臣於臉書發文表示，第一時間得知此事，我多希望是假消息，外交同仁第一線的努力又要付諸流水，對我們的民心士氣，也是一大打擊，不幸的是，經過再三確認，斷交已成事實，遺憾萬分。

江啟臣認為，對岸如此快速而密集的建交行動，不單純是針對台灣而來，更有美中對抗和中國大陸全球影響力擴張布局的背景，台灣在民進黨執政下，兩岸轉趨零和對立，讓台灣無端捲入區域權力板塊位移的前沿地震帶上，遭受池魚之殃。

江啟臣指出，外交政策與兩岸政策脫不了關係，兩岸要先擺脫零和對立，外交才能解除窘境危機。這樣的背景告訴我們，現在只以援助金額大小，項目多寡為比較，來進行兩岸硬碰硬外交戰已經證明不可行。

江啟臣文末感嘆表示，第一線的外交人員在邦交國的交流耕耘，都頗受好評，他們真的辛苦了，然而正確的戰略設定，才不會讓他們的努力一夕付諸東流，除了口頭譴責外，未來的戰略有沒有因應與調整，無疑更加重要！

(中時電子報)