本週繼索羅門群島之後，外交部今(20)日中午宣布與吉里巴斯斷交，國民黨隨即發出聲明表示，兩邦交國在一週內相繼斷交，民進黨政府除了拿出譴責大陸當局的舊稿外，一籌莫展，毫無具體作為。國民黨強烈呼籲，總統蔡英文應立即撤換不適任的外交部長吳釗燮等官員，重新檢討我外交政策，避免我國國際空間持續遭壓縮，邦交國數字繼續下探。

國民黨強調，民進黨執政短短三年多來，斷交國家已累積至第7國，我國於國際間的友邦數字正不斷下探。面對本週連續兩邦交國斷交，蔡英文提不出解決方案，僅以「中國用各種方式干預選舉」、「大陸企圖影響台灣選舉」等說法，企圖轉移蔡政府外交無能的焦點，刻意將我國近期的斷交潮與明年大選牽扯在一起，營造國內仇視對岸的氛圍。國民黨批評，「實在令人無法苟同！」

國民黨並指出，外交部長吳釗燮今年5月初於立法院還信誓旦旦地表示，「今年不會有邦交國與我國斷交」。事隔不到幾個月，兩個邦交國的斷交馬上打臉吳釗燮，國民黨認為，外交部若非情資掌握不足，迨於職守；就是刻意隱瞞我外交危機，只報喜不報憂，要求立即撤換外交部長吳釗燮等相關官員。

(工商 )