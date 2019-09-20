56歲好萊塢女星黛咪摩爾（Demi Moore）過去演出《第六感生死戀》走紅，最近她推自傳分享3段婚姻，當年她和第三任老公艾希頓庫奇（Ashton Kutcher）姊弟戀談得轟轟烈烈，因男方偷吃告吹，黛咪摩爾在書中透露曾被艾希頓庫奇逼迫玩3P，且這竟成為艾希頓庫奇最後出軌藉口，男方竟以此合理化說：「因為我們已經把她（指第三者）帶進我們的關係中」。

黛咪摩爾近日推出自傳《Inside Out》，除了先前被外媒披露內容說到黛咪摩爾承認15歲時遭受性侵，及艾希頓庫奇曾育有一女最後不幸流產，最近外媒又曝光其中內容，黛咪摩爾坦言為了和小她15歲的艾希頓庫奇交往，自己不斷妥協，甚至還答應男方找來一女玩3P，黛咪摩爾說自己點頭只是為了讓對方自己是開明的女人，未料後來卻後悔不已。

黛咪摩爾坦承和艾希頓庫奇玩過兩次3P，隨後男方偷吃花心傳聞不斷，戴咪摩爾曾找艾希頓庫奇對質，對方竟反怪說因為她答應玩3P，某種程度上「已正式將第三者帶進兩人關係」，藉此推卸責任，最終讓黛咪摩爾忍無可忍，2013年正式離婚，結束8年婚姻。

(中時電子報)