繼索羅門群島16日與台灣斷交後，另一邦交、太平洋國家吉里巴斯20日也火速跟台灣斷交。5天內失去2個邦交國令人無言，兩國來台留學學生最大宗都在高雄義守大學更成了苦主。

根據教育部資料，107學年吉里巴斯有117名學生在台留學，其中義守大學22人最多，包括12個學位生、1個畢業生、9個華語生。另外索羅門群島140人名學生在台留學，義守大學33人最多，包括16個學位生、6個畢業生、11個華語生。

義守大學副校長兼教務長周兆民對本報表示，根據該校資料，107學年吉里巴斯的華語生可能就包含在12位學位生裡，因此是重複計算。今年108學年，該校吉里巴斯學生是13位。

至於斷交邦交國留學生該如何處理，周兆民說，一般來講如果是自費就沒有問題，公費的部分是拿外交部台灣獎學金，學校這邊就是遵照政府規定，包括索羅門群島的留學生如何處置，都還在等政府指示。「外交部應該不會不管，學校現在也不能作主，學生比較辛苦。」

(旺報 )