伊朗外交部長查瑞夫（Mohammad Javad Zarif）揚言「全面開戰」後，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今天表示，美國希望和平解決沙烏地阿拉伯石油設施遇襲引起的危機。

法新社報導，蓬佩奧指責伊朗上週末攻擊沙烏地兩座石油設施是「戰爭行為」，此舉影響沙國半數石油產量。

這番言論升高中東火藥庫爆發不可預測衝突的風險。沙烏地和伊朗數十年來陷入中東主導權之爭。

蓬佩奧在利雅德（Riyad）和阿布達比（Abu Dhabi）與盟友會面後，他說「區域有一大共識」，認為伊朗發動這些攻擊。然而伊朗否認涉案，葉門叛軍青年運動（Huthi）也已宣稱犯下此事。

但蓬佩奧表示，美國致力尋求解決之道，擺脫對峙局勢。

他告訴記者：「我們希望是和平的解決方式。我認為我們已展現這點。」

「我希望伊朗伊斯蘭共和國（Islamic Republic of Iran）能以同樣態度看待。」

查瑞夫稍早警告，美沙兩國若對伊朗動武，可能會導致「全面戰爭」。

查瑞夫在今天播出的訪談中告訴美國有線電視新聞網（CNN）說：「我們不想要戰爭，但為了捍衛國土，我們一眼都不眨。」

(中央社)