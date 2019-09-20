吉里巴斯今確定與我斷交，深耕當地醫療的馬偕醫院跟著受影響。馬偕醫院曾參與醫療團的成員指出，原訂10月5日進行的醫療援助，前置作業已完成，接下來是否成行已是未知數。對於醫療團的後續處理細節，仍待與外交部進一步討論。

馬偕醫院2006年起，展開在吉里巴斯的醫療援助工作，並與當地最大的中央醫院（Tungaru Central Hospital）締結為姐妹院。2014年7月11日，馬偕成立「台灣醫衛中心」，派遣醫師及具護理師背景的專案計畫經理常駐當地，進行醫療援助、公共衛生教育推廣等工作。

每年3月、10月，是馬偕醫院進行醫療援助的日子。曾參與醫療團的成員表示，原訂10月5日出發的行程，早已安排好病患的掛號，前置作業完成得差不多。吉里巴斯今確定與我斷交，能否成行成了未知數。

前述醫療團的成員指出，醫療不同於大使館，無法迅速交接，院方接下來會向吉里巴斯中央醫院進行盤點，確認帶回台灣的醫療器材、用品等，相關細節仍待外交部進一步協調。常駐於當地的人員，計有1名醫師、1名計劃經理，院方已確認相關人員的安全，待外交部通知後，安排返台行程。

(中時 )