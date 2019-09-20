氣象局推出的網路海象新平台。（氣象局提供）

氣象局為了提升海氣象資訊服務，增進航行安全，今（20）日推出「航行海象SAFE SEE e平台」， 整合風、浪、流等海氣象監測及預報資訊，新增「航行舒適度」及「異常波浪潛勢」等資訊服務，讓使用者可依據需求，取得各種逐時海象資訊及變化趨勢。

氣象局表示，由於近年來海上作業、運輸與遊憩活動蓬勃發展，然而海上卻隱藏著致災風險。統計自2000至2018年，台灣附近海域船隻遭受大浪襲擊導致翻覆的事件，共造成830人落海，其中失蹤或死亡者有352人。氣象局基於為民服務，保障生命財產目的，建置此整合海上活動所需訊息的海象資訊平台，供大家運用以期趨吉避凶。

氣象局指出，除了利用官網提供一般民眾航行海象資訊外，也建置「海象災防環境資訊平台」提供資料，以利下游相關機關創新加值應用。在此平台上，目前已有藍色公路海氣象預報、海岸潮線預報、漁業海溫預警及海難漂流預報等服務。

至於今日推出的航行「海象SAFE SEE e平台」，一般民眾可上網讀取資料，並已具備地點或航線的隨選功能，便利使用者查詢，在呈現上，也將顯示介面提升為地理資訊呈現。未來氣象局仍會持續進行跨域合作提供多元應用產品，明年將再研發提供海岸休閒海象、帆船潮流預報、極端暴潮與海平面趨勢等產品。

(中時 )