南太平洋島國索羅門群島周一與我國斷交，引發區域邦交國連鎖效應，吉里巴斯共和國政府本今天正式通知我方，與我國斷絕外交關係。據了解，吉里巴斯向我國索求高額贈款購買一架民航客機，遭我方提議改以商業貸款協助，而中國大陸則願意無償提供兩架民航客機，成了吉里巴斯外交轉向關鍵。

外交部長吳釗燮表示，對於吉國政府不顧多年來中華民國（臺灣）政府的多方協助與情誼，我方至感遺憾並予強力譴責。政府也宣布，自即日起中止與吉里巴斯共和國的外交關係，全面停止雙邊合作計畫，並立即撤離大使館、技術團及衛生中心人員。我方也要求吉國立即撤離其政府駐臺人員。

吳釗燮指出，吉里巴斯馬茂總統及執政黨部份人士一直對中國存有幻想，馬茂總統於2016年上臺後仍與中國有經常性互動。近來，中國政府也藉由漁業公司或以其他商業投資為藉口，長駐吉國，滲透吉國政界並擴展其影響力。

吳釗燮說，近期馬茂總統更曾向我索求高額贈款以購買民航客機，我雖願協助吉國發展嘉惠人民的民生建設，但由於援贈營利用途的商用民航機並不符合我「國際合作發展法」的立法精神，政府在考量我國的財政能力後，建議以優惠商業貸款方式協助，但不為吉方接受。我方情資顯示，中國政府已承諾提供贈款供吉國採購多架民航機與商用渡輪等，誘使吉國外交轉向。

據了解，吉國向我國索取的民航機是巴西航空工業研發的EMB-190（Embraer-190）載客量達104人，航程為3334公里，單價3600萬美金。中國大陸則允諾無償提供2架飛機。

(中時 )