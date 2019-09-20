美麗島電子報董事長吳子嘉去年10月在談話性節目中批評台鐵空調通勤電聯車採購涉弊，還批評表態挺韓的高雄市農會理事長蕭漢俊「兩面人」，分別遭台鐵、韓商現代及蕭漢俊提告妨害名譽，不過，台北地檢署偵查後，認為吳的言論是根據新聞事件做批評，並非無中生有，且發言是可受公評之事，於是將吳不起訴處分。

吳子嘉是於去年10月間，在談話性節目中指出，台灣鐵路管理局，排除本國軌道車輛廠商，國營台灣車輛股份有限公司，透過表面國營合法程序，以新台幣253億餘元向韓國Hyundai Rotem Company購得520輛空調通勤電聯車，購案背後恐有政府高層介入，被台鐵及韓商現代樂鐵公司控告妨害名譽。同時，吳子嘉提到高雄市農會理事長蕭漢俊挺韓是「兩面人」，也被蕭提告。

北檢調查，吳子嘉是根據前立委林國慶揭發台鐵弊案的新聞來進行評論，並非吳自行無中生有，且台鐵採購案是可受公評之事，蕭漢俊表態挺韓也非無中生有，因此將吳子嘉不起訴處分。

(中時 )