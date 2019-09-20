針對國民黨質疑總統蔡英文論文、並要求成立調閱小組，民進黨團書記長李俊俋今（20）日表示，國民黨推出被民眾公認為草包的總統候選人，難以獲得選民認同，卻拿蔡總統論文的事情打泥巴仗，「全黨救草包，卻變成人人皆草包」？

李俊俋表示，國民黨使出暗黑兵法，祭出所謂的「黑英計畫」，企圖以「論文門」造謠抹黑小英，挽救韓國瑜的聲勢，但這個「黑英計畫」其實就是個腦補的黑色笑話，只能騙自己，根本騙不了選民！

李俊俋進一步指出，博士論文「有就是有」，真的假不了！沒有繳交論文，也不可能拿到學位，有學位才能夠在大學任教，這是基本程序。此外倫敦政經學院（LSE）已多次回應，說明畢業論文沒有問題，難道國民黨還認為學校幫著造假嗎？小英畢業當年（1984年）還是國民黨執政時期，難道國民黨當年就在幫忙造假嗎？

李俊俋接著表示，指控者提出倫敦政經學院圖書館遺失蔡總統論文部分頁次等質疑，但為何遺失？為何限閱？必須以校方說明為主；國民黨卻刻意轉移焦點，刁難畢業多年的小英，明顯地想要誤導大眾。

李俊俋說，一個老派政黨推出完全沒有政策能力的草包來選總統，已經讓人很驚嚇，「沒想到為了救一個草包，卻變成人人皆草包」！原來草包分裂會生出更多草包，整個黨的問政能力也跟著草包候選人探底，不斷在國會上演政治鬧劇，浪費國家資源，其實這比論文的事情更讓人擔心！

(工商 )