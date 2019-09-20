蔡男缺錢花用，竟向公司詐騙121萬。（警方提供／陳鴻偉台北傳真）

28歲蔡姓中古車業務因缺錢花用，日前異想天開向上級表示，在台中接洽到1台便宜的BMW，開價121萬有利可圖，公司經理基於信任交給蔡現金，蔡卻謊報錢被偷，私下拿錢去買75萬的勞力士及吃喝玩樂，北市警方循線追查，日前拆穿蔡的謊言，全案依詐欺罪送辦。

警方指出，蔡男在該車行服務不久，日前向經理表示，在台中有人願以121萬出售8成新車，可賺取豐厚差價，經理於是將現金交給蔡，但蔡當天便即失聯，隔數日聯繫上後，蔡卻表示現金被偷，他已報警處理。

中古車業務財迷心竅，暗摃121車款報失竊。

蔡謊稱錢是在放車子裡被偷，但警方專案小組調閱周遭監視器，以及採集車內的入侵跡證，發現蔡的說詞漏洞百出，監視器也顯示沒有可疑人士靠近他的車，開始懷疑蔡男說謊，另透過經理證詞，鎖定蔡可能侵吞車款。

檢警日前前往蔡男住處搜索，當場查獲疑似未花完的30萬，以及75萬元勞士力，以及剛買價值4萬的高級行李箱，蔡見無法抵賴，只好坦承自己缺錢花用，編理由騙公司錢，訊後被依詐欺罪送辦。

(中時 )