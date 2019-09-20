外交部今(20)日中午宣布與吉里巴斯斷交，成為繼索羅門群島國後，一週內斷交的第2個國家，而總統府發言人丁允恭今在總統府召開記者會表示，對于吉里巴斯共和國終止與我外交關係，中華民國總統府表達深切遺憾。「在台灣即將舉辦總統與立法委員大選前夕，中國日趨強化其外交打壓手段，意圖干預台灣民主選舉進行的目的昭然若揭。」

丁允恭說，對於吉國政府因索求不當金援未果，並因中國金錢外交攻勢而與我斷交，我們表達嚴正的譴責，並也相信，失去台灣正直善良的國際友誼，轉而陷入中國惡名昭彰的金錢陷阱，將是吉國人民的重大損失。

丁允恭說，「我們也應認知，這不僅是台吉兩國邦誼的毀壞，更是對印太地區整體和平穩定的打擊，相信國際自由民主陣營均無法接受」。

他說，「我們更嚴厲譴責中國企圖以外交攻勢威逼台灣的圖謀」。中國策動我友邦與台斷交的目標，在於脅迫台灣接受一國兩制，使台灣主權地位淪喪；而也可以發現，在台灣即將舉辦總統與立法委員大選前夕，中國日趨強化其外交打壓手段，意圖干預台灣民主選舉進行的目的昭然若揭。

丁允恭說，相信，在這樣的時刻，愈能彰顯台灣不受威逼的意志，愈能讓中國的圖謀歸於徒勞。更要嚴正告訴中國，這樣的圖謀不會成功，台灣人民將以智慧和勇氣，拒絕中國對台灣主權地位與民主生活的干預打壓。政府也會守護台灣的信念必將益加鞏固，走向世界的腳步必將更加堅定。

(中時 )