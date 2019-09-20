週五中午外交部長外交部長吳釗燮宣布我中華民國與吉里巴斯斷交。本週16日才與南太島國索羅門群島斷交，一周內兩邦交國生變。

外交部說一慣說詞指責大陸使用金錢攻勢，民進黨的外交政策也被看破手腳，先是一切狀況掌握中，然後撐不住斷交，最後再去指責大陸利用選前施壓，用金錢攻勢挖走邦交國。

類似戲碼不斷上演，這就是蔡英文口中，外交工作需要國際視野與足夠歷練的人處理的結果嗎?

每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。

(中時電子報)