大政治大爆卦-無色覺醒》綠營外交公式 掌握→斷交→陸打壓 14:162019/09/20 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大政治大爆卦─無色覺醒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 週五中午外交部長外交部長吳釗燮宣布我中華民國與吉里巴斯斷交。本週16日才與南太島國索羅門群島斷交，一周內兩邦交國生變。 外交部說一慣說詞指責大陸使用金錢攻勢，民進黨的外交政策也被看破手腳，先是一切狀況掌握中，然後撐不住斷交，最後再去指責大陸利用選前施壓，用金錢攻勢挖走邦交國。 類似戲碼不斷上演，這就是蔡英文口中，外交工作需要國際視野與足夠歷練的人處理的結果嗎? 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 (中時電子報) #斷交 #外交 #邦交國 也許您會感興趣 推薦閱讀 蔡英文：透過雙邊合作計畫深化跟邦交國情誼 12:562019/09/16 政治 索台斷交 外媒：南太友邦或有連鎖效應 20:292019/09/16 政治 索羅門斷交 國民黨：恐雪崩式斷交 20:582019/09/16 政治 索國與我斷交 我邦交國剩16國 04:092019/09/17 焦點新聞 台灣不太可能零邦交國 04:102019/09/17 政治要聞 藍憂雪崩式斷交 綠稱順其自然 04:102019/09/17 政治要聞 台索斷交 美議員提法案「要斷交國承擔後果」 08:312019/09/17 國際 蔡英文執政3年斷交6國 馬英九批「斷交總統」 14:012019/09/17 政治 蔡政府三年失六邦交國 李天鐸三字狠譙蔡英文 09:442019/09/18 政治 斷交買一送一？國民黨籲撤換吳釗燮 14:152019/09/20 政治 政治熱門新聞 打臉小英論文學者徐永泰 身分竟超大咖 - 政治 為了兩架民航機！吉里巴斯與我斷交 - 政治 下架小英！呂副今連署起跑 網卻喊4字 - 政治 小英論文火狂燒 學者：這點有鬼！ - 政治 論文門重創小英 網：看來賴清德要上場了 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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