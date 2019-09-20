《新聞深喉嚨》精彩片段 黃暐瀚收觀眾信！美夫婦奔回台只為挺韓！「等一個人」逼哭韓粉！

資深媒體人黃瑋瀚在臉書及節目上分享一位旅居美國41年的韓粉夫妻信件，內容感動了無數韓粉，其中一段小故事，因陸客不來生意冷清的夜市攤商對這位老夫妻說「我在等一個人」。老夫妻問說妳在等誰？她說「我在等韓國瑜」。「等一個人」也變成韓粉社團最近的最新流行語，政論節目主持人王又正也說，或許2020大選的終極密碼不是「九二共識」，而是「等一個人」。

資深媒體人黃瑋瀚在臉書及節目上分享一位旅居美國41年的韓粉夫妻信件，這對夫妻買機票回台參加三重造勢，第二天去逛台北某夜市，逛街的人並不多。當他們在一個攤位買東西時，問那個20幾30歳的年輕攤商生意如何？她回答說生意不好，老夫妻問說為什麼？她說因為大陸的觀光客都不來了。老夫妻追問她那麼妳有什麼打算？她回答說「我在等一個人」。被問說妳在等誰？她說「我在等韓國瑜」。讓他和太太聽了感動到差點哭出來。

黃瑋瀚在臉書及《新聞深喉嚨》皆分享這封信件，並說大家可以看一看，想一想，莫忘世上，苦人多。節目主持人王又正也說，或許2020大選的終極密碼不是「九二共識」，而是「等一個人」。

這兩三日，FB的韓粉社團也流行起「等一個人」，「我在等一個人」，「我在等韓國瑜」。有人說「讀一回，哭一回，庶民的心聲，僑胞的心聲，#韓國瑜，你可知道我們都在等你嗎？」

【以下為黃暐瀚臉書韓粉夫妻信件原文】:

我來美國已41年，從來不管台灣的政治，可是這次因為民進黨如此惡毒的黑韓讓我時在是氣不過。看到韓國瑜團隊擔心9月8日三重造勢人數太少會被郭台銘找到藉口換韓，我和太太立刻決定買機票回台參加。星期五下班後即去機場搭機回台。到台灣是9月8日上午，放下行李下午搭捷運去三重。

我從來沒去過三重也不知道捷運要搭那條線，從新店上車後一直希望見到穿國旗裝的韓粉好讓我們可以跟著走，可是偏偏一個穿著國旗裝的人都沒有。經問人最後總算上了往迴龍線的捷運，車內人很多，每站都有很多人上車擠的滿滿的。不旦是我們的車廂，整部列車所有的車廂都是一樣。 仔細看看都是一般庶民，不是那種看起來像是大學教授型的知識藍或收入良好的經濟藍。可是卻偏偏沒有一人穿國旗裝。只有少數人穿著紅色的上衣。我和太太都非常擔心韓粉都不見了，心中忑忐不安，韓國瑜要怎麼辦？

當車到達三重站，車門一開，許多人下車。我下車後回頭一看我們所乘坐的車廂幾乎全空，只剩下2，3個乘客，其他車廂也是一樣。整部捷運列車成為空車。三重捷運站人潮洶湧，無法走動。好不容易排隊出了捷運站，站外的人更多。我們不知道水漾公園在那裡，可是沒有關係，跟著人群走就對了。

進入會場第一件事就是買國旗衣及國旗帽並當場換上。整個會場擁擠的不得了，到處都是韓粉。當大會宣佈全場有十萬人時我是非常的興奮。大會不斷的宣佈新人數15萬，20萬，25萬，30萬。當大會宣布35萬人的時候我已是淚流滿面。這才是真正的韓粉，不離不棄。在最需要的時候勇敢的站出來，支持韓市長。

可是最譲我們感動的一件事發生在第二天我們去逛台北某夜市，逛街的人並不多。當我們在一個攤位買東西時，問那個20幾30歳的年輕攤商生意如何？她回答說生意不好，我問說為什麼？她說因為大陸的觀光客都不來了。我問她那麼妳有什麼打算？她回答說我在等一個人。我問說妳在等誰？她說我在等韓國瑜。我和太太聽了感動到差點哭出來。

韓國瑜啊韓國瑜，你可知道在全國各地各各角落裡有多少庶民引頸盼望你的王師到來？庶民們並不要政府提供大筆金錢的獎勵辦法，只是要一個機會能夠讓他們發揮他們的能力去打拼他們自己選擇的事業。如此簡單的要求為何民進黨政府做不到？

韓國瑜啊韓國瑜，當你當上總統後干萬不要忘記你所說的勿忘世上苦人多。

這兩三日，FB的韓粉社團也流行起「等一個人」，「我在等一個人」，「我在等韓國瑜」。有人說「讀一回，哭一回，庶民的心聲，僑胞的心聲，#韓國瑜，你可知道我們都在等你嗎？」(韓家軍-新生)

(中時電子報)