三民書局將在9月底熄燈，目前正進行清倉特賣。（王文吉攝）

三民書局對外公告「誠摯感謝，珍重再見」，字裡行間充滿不捨。（王文吉攝）

三民書局將在9月底熄燈，目前正進行清倉特賣。（王文吉攝）

無黨籍立委洪慈庸前往三民書局緬懷過往回憶。（洪慈庸服務處提供／王文吉台中傳真）

總統府秘書長陳菊日前南下台中逛三民書局，以行動力挺將歇業的實體書店。（摘自三民書局臉書粉絲頁）

中台灣規模最大的獨立書店「三民書局」即將在9月底熄燈，店家推出清倉特賣，並掛出「用謝謝說再見」看板，令人格外感傷。許多讀者前往拍照打卡，並買書做紀念，由於三民書局早年支持黨外運動，包括總統府秘書長陳菊、立委洪慈庸等政治人物也先後造訪書局。

三民書局屹立豐原火車站商圈41年，由民進黨新潮流大老利錦祥、陳姿媚夫妻頂下經營，因淹水二度遷徙，後來向豐原客運承租大樓，落腳在中正路上，經營至今。三民書局因租約到期與不堪虧損，將在9月30日結束營業。

三民書局在戒嚴時期曾是黨外人士的聚集地，加上鄰近豐原火車站，許多旅客都會趁候車空檔，到三民書局走訪，翻閱、購買書籍。不少讀者得知三民書局即將熄燈，紛紛把握最後機會前往購買優惠書籍，並拍照打卡留念。

總統府秘書長陳菊在9月7日前往買書，並探望老友利錦祥。立委洪慈庸也到三民書局緬懷過往回憶，她說，小時候總從后里到隔壁的豐原逛逛，第一站就是三民書局，直到長大後才知道，這裡滿藏是更深刻的民主記憶，「雖然店面即將不在，但精神永存！」

有民眾說「三民書局結束營業，代表實體書店的時代逐漸消逝，希望其他書局好好撐著。」三民書局歇業倒數10天，利錦祥表示，謝謝大家這麼長時間的陪伴和支持，書差不多都快被買光了，希望能找到合適小店面，以小規模方式重新再出發，目前正在尋覓地點。

(中時 )