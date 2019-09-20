PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

PTT網友留言。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

繼索羅門後，吉里巴斯又與我國斷交！90小時斷交2國，堪稱蔡英文政府新紀錄。馬英九執政時期，整整8年僅斷1國（甘比亞），蔡執政3年卻已斷7國；索、吉接連斷交更只相隔90個小時。網友痛批，當年綠營笑馬「外交休克」，如今怎好意思自稱「外交史上最強」？

網友在PTT論壇發文《所以當初不要嗆人家外交休克不就沒事了》，寫道：「哈哈！可憐菸糞（英粉）！當初人家斷交一國，嗆人家外交休克嗆得不亦樂乎，結果現在蔡菸文斷交七國，就開始幫蔡菸文找藉口，什麼中共打壓啦、斷交省錢啦……好啊，既然你各位菸糞都知道，台灣是個沒什麼力量的小國，斷交也是沒辦法的事情，那你們當初嗆人家外交休克，是在嗆X小啦笑死！」

該網友更指出：「是不是沒有想到有一天你們嗆人家的話，會回過頭來打臉自己啊？可悲菸糞！說個笑話——斷交一國：外交休克；斷交七國：外交史上最強。」

文章一出，其他網友紛紛回應：「笑死」、「綠畜雙標日常」、「你第一天看到綠共雙標日常？」「咎由自取，菸粉現在忙著護航」、「當初嗆馬英九的，都迴向回來了」、「笑死！斷一個＝休克」、「現世報來得又急又快，還加倍奉還」、「蟑螂有在規劃明天吃什麼的嗎？」「不止嗆人，還吹自己外交最好欸」。

(中時電子報)