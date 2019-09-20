嘉義縣水上鄉嘉白公路中庄段，今天中午12點半左右發生連棟平房失火事件，因風勢大延燒快，嘉義縣消防局派出多個分隊前往，火勢受控制後，下午1點20分撲滅，無人傷亡。

嘉義縣消防局指揮中心中午12時29分許接獲通報，指水上鄉中庄發生平房火警，立即派出水上、三和與太保分隊前往救火，因風大，火勢一發不可收拾，於是加派鹿草與祥和分隊支援，幸下午1點20分順利撲滅，詳細起火原因仍待調查。

(中時 )