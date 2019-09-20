嘉縣水上火燒4棟平房 幸無人傷亡 14:472019/09/20 中時 張亦惠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 嘉義縣水上鄉中午12點半左右發生連棟平房火災。（嘉義縣消防局提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 嘉義縣水上鄉嘉白公路中庄段，今天中午12點半左右發生連棟平房失火事件，因風勢大延燒快，嘉義縣消防局派出多個分隊前往，火勢受控制後，下午1點20分撲滅，無人傷亡。 嘉義縣消防局指揮中心中午12時29分許接獲通報，指水上鄉中庄發生平房火警，立即派出水上、三和與太保分隊前往救火，因風大，火勢一發不可收拾，於是加派鹿草與祥和分隊支援，幸下午1點20分順利撲滅，詳細起火原因仍待調查。 (中時 ) #嘉義縣 #水上 #平房 #12 #縣消防局 也許您會感興趣 推薦閱讀 本週運勢他提醒 12星座都需特別留意「這」壓力！ 00:012019/09/16 娛樂 《商情》避險需求下降，打壓上周五紐約期金收黑 10:342019/09/16 財經 警查超慘命案 500萬隻蜜蜂集體死亡 14:172019/09/16 生活 溜滑梯限兒童 超齡婦硬溜斷腿求償遭法官打臉 21:512019/09/16 社會 《商情》避險需求上升，激勵周一紐約期金漲近1％ 10:002019/09/17 財經 《商情》買盤進場，支撐周二紐約期金續漲 10:002019/09/18 財經 英8月CPI年增1.7％ 2016年12月來最低 23:072019/09/18 財經 嘉縣7鄉鎮市 新增輔具服務據點 04:102019/09/19 地方新聞 《商情》空頭回補，激勵周三紐約期金連3漲 09:432019/09/19 財經 《商情》獲利了結，打壓周四紐約期金轉跌 10:002019/09/20 財經 社會熱門新聞 連千毅傳奇起底！擁6超跑 172長腿巨乳妻成亮點 - 社會 檢警倉庫查扣疑似仿冒精品 連千毅喊告 - 社會 跟小王共用超快感潤滑液 人妻發生雙重慘劇 - 社會 台灣一線女星遭「變臉」 慘淪韓A片女主角 - 社會 賣仿冒品？ 連千毅秀授權書表清白 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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