7、8月份北市阻攔詐騙的案件分析。（警方提供／陳鴻偉台北傳真）

2019年7、8月暑假期間，北市各銀行行員因機警應對，及時通報、攔阻52起假檢察官、猜猜我是誰、愛情陷井等各類詐騙，攔阻金額高達2839萬元，其中中國信託商業銀行協助攔阻13件、攔阻金額418萬餘元，成效卓著，台北市長柯文哲20日也利用市府治安會報，公開表揚這些行員的熱心義舉。

警方表示，這次表揚案例中，有1名外籍女移工前往銀行，要匯辛苦存下的2950元美金到國外，由於不是移工的家鄉，引發陳姓行員提問，女移工表示她是透過網路交友，認識1名美國籍「醫生」，醫生說需要旅費才能買機票到台灣約會，陳一聽便知是愛情詐騙，立刻通知轄區員警到場，及時制止女移工被騙。

北市警方表示，警力有限，民力無窮，民眾、服務業人員如發現有人大額提、匯款，神情緊張，無法明確說明款項用途，呼籲可以主動關懷提問，民眾若遇有疑似遭受詐騙情事，可撥打110或165查證，以免受騙。

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(中時 )