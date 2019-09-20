外送平台正夯，許多中學每到中午就有許多外送平台業者送便當給學生，卻也衍生了疑似逃漏稅情形。台北市議員洪健益20日在議會質詢指出，目前兩大主流外送平台中，FOODPANDA有開發票，但另家UBER EAT卻未開發票，洪健益t除質疑業者有逃漏稅之嫌，並當場具名向財政局檢舉。

洪健益今日質詢時，當場要求列席市府官員針對外送平台行業別投票，發現外送平台業別究竟是快遞？運輸還是服務業，連官員都沒有一致看法。

洪健益表示，根據他實際向外送平台訂購飲料例子來看，UBER EAT送來的貨品中，除了飲料之外什麼都沒有；FOODPANDA責除了飲料之外還有傳單、發票，洪健益也質疑「UBER EAT擺明逃漏稅」。

洪健益指出，FOODPANDA申請業別為汽車貨運業，UBER EAT則是第三支付服務業，但不管類別為何，消費者花125元購買商品，就應該要開125元發票，否則就是逃漏稅，他也要求商業處、財政局應釐清外送平台行業別模糊不清問題，並查察外送平台業者開立發票問題，避免外送平台與商家有鑽漏洞逃漏稅之嫌。北市府財政局、商業處也表示將會深入了解。

(中時 )