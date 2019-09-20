基於國安考量，美國國防部自2018年起禁止美軍使用大陸製造無人機，18日美兩黨議員更向國會提交《2019年美國安全無人機法案》（American Security Drone Act of 2019），要求禁止聯邦政府各部機構購買或組裝中國商用無人機，不過，海、陸軍遭踢爆無視禁令，至今繼續採購陸產大疆無人機。

據曝光的資料顯示，美國海、空軍分別於去年8月及11月，以19萬美元（以下幣值為美元）及5萬元，採購大疆包括「御」Mavic Pro鉑金版及「悟」Inspire系統兩款無人機。

對此，悉知內情的美國防部人士表示，確有此事，購買單位為佛羅里達州第24特戰聯隊和印第安那州海軍水面作戰中心克萊恩分部，後者也同時為海報部隊使用之武器提供技術支援。而美國防部發言人安德魯斯僅表示，「這僅為個案。」

該事件一方面顯示美國對於將陸方技術用於軍備感到威脅外，也說明陸產無人機獲得國際肯定。大疆全名為大疆創新科技有限公司，是大陸專研、生產無人機、飛行器的公司，總部位於廣東深圳，全球市場佔有率達70％。

(旺報 )