台中市7期商圈百貨公司周年慶，台中市警察局第六分局規畫交維措施示意圖。（台中市警察局／盧金足台中傳真）

台中市7期百貨商圈吸引很多人潮，也帶來龐大車潮。（盧金足攝）

因應台中市百貨業者周年慶活動車潮，市府交通局與台中市警察局第六分局總體檢周邊路況，擬定分階段改善措施，21日將實施首波管制作為，包括「惠中路／台灣大道路口假日禁止迴轉」，並取消「惠中路／市政北七路假日禁止左轉」，提升車流速度，改善該區交通狀況。

台中市7期百貨商圈吸引很多人潮，大遠百及新光三越百貨同位處台灣大道上，鄰近中港交流道，車流動線易造成台灣大道壅塞回堵，尤其連續假日與週年慶期間，吸引眾多購物人車潮，交通流量往往超過道路現有負荷能力。

台中市警察局第六分局長盧廷彰表示，市府「接地氣」回應民意訴求，決議取消假日時段惠中路禁止左轉市政北七路以及假日時段惠中路往北禁止於台灣大道路口迴轉等措施，除可便利附近居民及通過性車流，並讓前往百貨公司車流動線單一，降低台灣大道、惠中路口交通衝擊。

交通局長葉昭甫指出，過去對百貨公司周邊交通，已實施轉向管制及調整時制計畫等交管措施，但目前台灣大道與惠中路口仍是交通瓶頸路口，經邀集警察局與當地里長多次討論研議，將該區域交通疏導分階段實施，21日適逢周末，先實施「惠中路／台灣大道路口假日禁止迴轉」，取消「惠中路／市政北七路假日禁止左轉」，預期可消弭惠中路迴轉車造成台灣大道與惠中路口的插隊紊亂狀況。

透過指標導引方式，讓民眾由環中路、黎明路或河南路行駛至至市政北一路或市政路左轉惠中路再左轉市政北七路進場，將分散部分車流改走替代道路，提升台灣大道該路段交通。

此外，大遠百前方的大客車停靠區改畫設紅線，避免路邊停車影響慢車道直行車流，增設標誌導引車流至市政停車場、市政公園地下停車場及惠來路立體停車場等與百貨公司簽約的特約停車場，將在惠中路與市政北七路調整交通管制措施及增派疏導人力。

葉昭甫表示，新措施明日實施後，下階段預計調整台灣大道慢車道的市區公車部分路線，以及上下流路口的號誌改善，可降低台灣大道與惠中路口周邊區域交通壅塞，減少車輛怠速的空氣汙染，打造友善交通及環保低碳環境。

葉昭甫提醒，建議前往百貨公司周年慶的民眾，盡量搭乘市區公車前往，免去塞車及停車不便困擾，使用電子票證可享10公里免費，省時、省錢、環保又輕鬆；提醒開車民眾停放於周邊特約停車場，包括惠來、新市政地下、市政公園地下停車場，再搭乘百貨購物接駁專車或步行前往百貨，節省車位排隊時間。

面對新的交維措施，警察局第六分局嚴陣以待，自21日起，於每周例假日（包括國慶連續假期）規畫勤務加強周邊路口交通疏導工作，並結合2間百貨公司自行聘雇的義交人員，期能在為期一個月百貨公司週年慶期間，維護行車秩序、保持路口淨空、確保交通順暢與安全。

另在2間百貨公司停車場達到飽和時，指揮車輛前往鄰近的「市府停車場」、「市政公園停車場」及「惠來立體停車場」等3間特約停車場，配合搭乘業者提供接駁車服務，以有效改善交通壅塞及降低車輛怠速造成的空汙問題。

盧廷彰強調，維護交通秩序及安全，今年百貨公司週年慶期間，警第六分局將全力配合執行交通局訂定之交通維持計畫，呼籲消費顧客遵守警方及義交人員指揮，循序漸進，不爭道、不搶快，鼓勵多多利用外圍3間特約停車場，或是搭乘大眾運輸工具及業者提供之接駁服務前往百貨公司，減少道路壅塞壓力，希望大家都能享有平等、安全的用路權益。

(中時 )