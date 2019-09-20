台灣虎航是台灣第一且唯一的低成本航空，自2014年9月26日開航迄今將屆滿五週年，服務網絡涵蓋日韓澳泰菲共22個航點、29條國際航線，載客人數也邁向千萬人次大關，公司25日將封館回饋受邀會員，提供單程未稅55、555或955元的優惠票或五折票，且回饋金五倍送。

台虎表示感謝虎迷們一路上的支持與鼓勵，成為驅使台灣虎航精益求精，努力向前的最佳動力，配合五週年慶，9月初先由台灣虎航超人氣網紅「虎將」一虎當先進行一連串宣傳活動，以及接續推出的「好旅伴感謝計畫」，總計將送出15張來回機票及上千張機票折價券，吸引眾多虎迷熱情參與，迴響熱烈。

另外，「虎將」更特別商請了另一位超人氣網紅作為神祕嘉賓來友情站台，也請持續關注台灣虎航官方粉絲專頁，拭目以待兩位網紅的精彩互動！

為感謝忠實會員的長期支持，並同步歡慶tigerclub上線兩周年會員人數突破50萬，將於2019年9月25日上午10:00起至晚間23:59止，舉辦會員限定封館日。

凡於2019年9月18日前回饋金累計達100點(含)以上的tigerclub會員，即有機會於今(20)日收到會員限定封館促銷的獨家邀請郵件，受邀會員須透過該封郵件提供之指定活動頁面登入會員帳號進行身分驗證，通過驗證即有機會購入單程未稅55、555或955元的優惠票價，沒有獨享促銷優惠價的日期區間，票價處如有出現刪除線並出現較低的票價，即表機票價格可享5折優惠。

另會員封館當日於指定購票網頁購買之機票，還能獲得會員回饋金5倍送之加碼好康。此優惠限同時購買來回程，旅行期間為2019年9月25日起至2020年3月28日止。詳細活動辦法，可參閱活動網址。

台灣虎航將致贈tigerclub會員回饋金累計最高的前5名及tigerclub會員飛行次數最多的前5名，各1張會員專屬的來回機票，共計將送出10張免費來回機票，幸運得主名單將於20日公布在台灣虎航官網及台灣虎航官方粉絲專頁。

未符合受邀資格的會員或非會員們也不用擔心，2019年9月26日上午10:00起至2019年9月27日晚間23:59止，將開放所有虎迷購買來回機票，最低可享單程未稅555或955元的促銷價格，此優惠限同時購買來回程，旅行期間為2019年9月26日起至2020年3月28日止。

來不及搶到優惠價格的虎迷們，也可應用促銷代碼「ITHBD」，若是搜尋結果，於票價處有出現刪除線並出現較低的票價，即表機票價格可享75折優惠。促銷活動優惠機票數量有限，欲購從速，需備妥六個月以上的護照資料及信用卡至台灣虎航官網購買。

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