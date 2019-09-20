大別山森林步道會經過湖北大別山（黃岡）國家地質公園。（取自新浪微博＠武漢發布）

「川鹽古道」與武陵山森林步道連接。 （取自新浪微博＠鳳凰網旅遊）

黑龍江五連池原是5個火山口，生態豐富，成為小興安嶺步道沿線美景。（取自新浪微博＠黑河旅遊）

大陸國家林業和草原局公布第三批森林步道名單，包括小興安嶺、大別山、武陵山等3條路線，全長3466公里，途經33處國家森林公園，25處國家級自然保護區。這也讓大陸有12條國家級森林步道，全長超過2.2萬公里，經過20個省份，最長的單條步道超過3300公里，最短的也超過800公里。

國家林業和草原局表示，已公布的國家級森林步道包括秦嶺、太行山、大興安嶺、羅霄山、武夷山、天目山、南嶺、苗嶺、橫斷山等。隨著民眾對戶外遊憩的需求日趨多樣化，長距離徒步穿越自然荒野受到越來越多的民眾青睞。資料顯示，大陸長距離戶外徒步族群已超過6000萬人。

最新公佈的第三批森林步道途經黑龍江、安徽、河南、湖北、湖南、重慶、貴州等7省(市)，沿線有33處國家森林公園、25處國家級自然保護區、7處國家濕地公園、10處國家級風景名勝區、11處國家地質公園、2處世界遺產地等各類保護地。

小興安嶺森林步道呈西北至東南走向，南起黑龍江伊春市鐵力市，北至嫩江縣，全長1464公里，沿線有黑龍江桃山國家森林公園、五大連池國家級風景名勝區等20余處自然保護地，以及璦琿古城、西崗子老羌城等古城和歷史文化遺跡，串聯墨爾根古道等著名的古道。步道全線森林占82％，穿越溫帶針葉與闊葉混交林和寒溫帶針葉林。

大別山森林步道呈東西走向，東起安徽太湖縣，沿湖北、河南兩省交界，進入河南桐柏縣，全長840公里。沿線有安徽大別山（六安）國家地質公園、湖北大別山（黃岡）國家地質公園、河南雞公山國家級自然保護區等20余處自然保護地。有天堂寨、田王寨等古村寨，途經武勝關、平靖關、銅鑼關等著名關隘；步道全線森林占75％，穿越北亞熱帶森林和中亞熱帶森林。

武陵山森林步道呈南北走向，南起貴州石阡縣，經湖南、湖北，至重慶巫山縣，全長1162公里。沿線有貴州梵淨山國家級自然保護區、湖南張家界國家森林公園、湖北五峰後河國家級自然保護區、重慶長江三峽國家級風景名勝區等30余處自然保護地，有鳳凰古城、芙蓉古鎮、堯上仡佬族村寨等古城、古鎮、古村寨，途經「川鹽古道」等著名古道。步道全線森林占70％，穿越中亞熱帶森林。

為保持生態系統的完整性和原真性，步道主要由土路和砂石路組成，保留周邊的自然荒野風貌，並有效避開野生動物種群的遷徙通道，與珍稀野生動植物的棲息地保持了安全距離。

(旺報 )